В Тольятти будут судить основателей реабилитационного центра, обвиняемых в похищении людей

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местныъ жителей. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в организации незаконного лишения человека свободы, организации и похищении человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

По версии следствия, в 2012 году двое из обвиняемых создали реабилитационный центр - ООО «Грань», с целью социальной адаптации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. В центр обращались родственники лиц и заключали договоры для прохождения платных реабилитационных мероприятий (как правило, на 6 месяцев), не ставя в известность реабилитантов. Помещенные в центр лица впоследствии незаконно удерживались, у них не было средств связи, а первое свидание с родственниками разрешалось только через три месяца.

В период 2015 года по 2016 год двое обвиняемых, работающих охранниками в центре, совершили похищение 8 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Они приезжали по адресу проживания реабилитантов, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом привода в органы полиции, вывозили их в центр. Кроме того, в указный период в центре незаконно удерживалось 11 мужчин, в условиях жесткой изоляции от общества, территория центра находилась под видеонаблюдением, сообщает СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района города Тольятти для рассмотрения по существу.