Дарья Касаткина одержала первую победу на «Уимблдоне»

На этой неделе в Лондоне стартовал турнир серии «Большого шлема» «Уимблдон», традиционно собирающий одних из самых сильнейших спортсменов мира. Напомним, на турнире тольяттинка Дарья Касаткина посеяна под 29 номером.

В своем первом матче ей предстояло встретиться с Чжен Сайсай из Китая, которая занимает 71 строчку в мировом рейтинге. Даша уверенно провела оба сета и за 1 час 11 минут добилась закономерной победы - 6:2; 6:2.

Соперницей Касаткиной во втором круге станет победительница противостояния Аннет Контавейт и Лары Арруабарены.