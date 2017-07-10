В Тольятти покупатель поймал пытавшегося ограбить магазин мужчину

В полицию обратилась директор одного из магазинов Комсомольского района с заявлением о том, что из торгового зала неизвестный пытался похитить продукты питания и парфюмерию на общую сумму порядка двух тысяч рублей.

По словам женщины, сложив покупки в пакет, злоумышленник направился к выходу из магазина, минуя кассы. Скрыться вору помешал очевидец правонарушения - покупатель этой же торговой точки. Мужчина сообщил о происходящем в полицию и до прибытия правоохранителей удерживал подозреваемого на месте происшествия, сообщает облГлавк.

Сотрудники уголовного розыска в ходе работы над заявлением, поступившим от директора магазина, изъяли необходимые для расследования материалы, с целью установления подробностей произошедшего опросили очевидцев инцидента. 

В настоящее время в отношении подозреваемого - ранее судимого за совершение кражи и мошенничества безработного местного жителя 1983 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам покушения на грабеж.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.07.2017 08:49 [102] (1)
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