Юные велосипедисты на особом контроле у сотрудников Госавтоинспекции Тольятти

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти помогают юным велосипедистам ликвидировать пробелы в знаниях Правил дорожного движения.

- Только в этом году с участием юных велосипедистов произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, - отмечает заместитель начальника отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Андрей Капунов. - Проводя во дворах выездные уроки безопасности, руководитель ГИБДД объясняет юным велосипедистам, где можно кататься на велосипеде. Сотрудники полиции рассказывают детям о том, что чаще всего велосипедистов сбивают машины, когда они проезжают перед автомобилистами на пешеходных переходах. Необходимо спешиваться и катить велосипед через дорогу рядом с собой, внимательно следя за обстановкой на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают детям, почему так важно соблюдать это правило и чем грозит движение по «зебре» на велосипеде. Мероприятия проводятся совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних, которые рассказывают взрослым об ответственности законных представителей детей и подростков за воспитание детей.

Сотрудники полиции обращают внимание родителей на опасность, которой подвергаются дети-велосипедисты, не знающие правил дорожного движения и призывают более ответственно относиться к обеспечению их безопасности. Прежде чем разрешить ребенку выезжать на улицу необходимо вместе с ним изучить безопасный маршрут движения, напоминает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Госавтоинспекторы уверены, что привлечение внимания к Правилам дорожного движения, принесет свои положительные результаты и поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.