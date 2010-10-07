Детей старше 7 лет разрешили перевозить без автокресел

В МВД РФ разъяснили порядок использования детских автокресел: теперь для детей от семи до 12 лет возможно использовать не только автокресло, но и ремни безопасности, пишет ТАСС.

"Новая редакция закона предусматривает альтернативу для детей в возрасте от 7 до 12 лет - либо детское автокресло, либо ремень безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на заднем сиденье автомобиля или в кабине грузового автомобиля, где предусмотрены ремни безопасности, возможно перевозить ребенка от семи лет как в автокресле, так и с использованием ремней. При этом перевозка на переднем сиденье легкового автомобиля может по-прежнему осуществляться только с использованием детского автокресла, соответствующего весу и росту ребенка.

"Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла", - отметили в пресс-центре МВД РФ. - Вместе с тем, из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности".

В частности использование ремней возможно, когда ребенок по своим физическим данным перерос ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также в случае, когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской местности и в неблагоприятных погодных условиях.