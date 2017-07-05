В Тольятти по проекту студентов создадут новый бульвар

В Тольятти обустроят новый бульвар. Его сделают по проекту двух студенток четвертого курса тольяттинского государственного университета. Девушки безвозмездно разработали и подарили эскизы будущего места отдыха городу. Об этом стало известно во вторник, 4 июня, на расширенном заседании по реализации федерального проекта «Городская среда».

– С начала года 181 объект в городе уже включили в программу, – отметил заместитель главы города Тольятти Игорь Ладыко. – После подобного позитивного взаимодействия, мы и дальше планируем сотрудничать со студентами вузов. Молодые люди с радостью представляют нам свои идеи и через несколько лет смогут увидеть их реализованными на улицах своего родного города. Так, проект бульвара будет включен в программу на 2018 год.

В этом году в Тольятти в рамках «Городской среды» начнут обустраивать только дворовые территории. Но со следующего года власти планируют включить в список работ и общественное пространство. Так, в Тольятти планируют создать и сквер имени Жилкина с навесами, скамейками для отдыха и сценой.