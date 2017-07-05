Трое малолетних горожан пострадали на дорогах Тольятти. ГИБДД разыскивает водителей

Водители продолжают оставлять пострадавших в ДТП детей на проезжей части.

4 июля в 18:10 водитель 1959 г.р., управляя "Фиат Дукато", двигался по ул. Дзержинского. На регулируемом перекрестке ул. Дзержинского и ул. Революционная он выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал пешеходного светофора.

Ранее, в 14:30 неизвестный водитель, управляя автомобилем, данные которого устанавливаются, двигался по улице Первомайской. В пути следования в районе дома №99 допустил наезд на 12-летнюю девочку, которая стояла на гироскутере у левого края проезжей части по ходу движения. У девочки множественные ушибы, назначено амбулаторное лечение. После ДТП водитель скрылся с места совершения происшествия.

В эти дни в дежурную часть ГИБДД также поступило сообщение из травмпункта об обращении за оказанием медицинской помощи: 28 июня в 18:00 водитель, управляя автобусом, данные устанавливаются, двигался по ул. Баныкина в направлении ул. Карбышева. В районе дома № 74 ул. Баныкина он осуществил движение с открытыми дверьми салона транспортного средства, в результате чего допустил выпадение пассажира, которая стояла в салоне справа по ходу движения. Пассажир, 15-летняя девушка получила поверхностную травму головы. После ДТП водитель скрылся с места совершения происшествия.

В отношении обоих водителей вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. усматриваются признаки нарушения п. 2.5 ПДД РФ, напоминает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, в случае, когда водитель допускает дорожно-транспортное происшествие и уезжает, то он будет либо лишен права управления транспортным средством на срок от 12 месяцев до 18 месяцев, либо на него будет наложен административный арест на срок до 15 суток.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ИЛИ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЗВОНИТЬ В ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. rozisk-tlt@yandex.ru. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.