В индустриальном парке «Тольяттисинтез» открылся комплекс по ремонту и обработке танк-контейнеров

В индустриальном парке «Тольяттисинтез» состоялось открытие комплекса по ремонту и обработке танк-контейнеров и автоцистерн, которые используются для перевозки грузов химической и пищевой отрасли. Проект реализован компанией «ЭкоХимПлюс-Тольятти», входящей в группу компаний «Havila». Общий объем инвестиций – около 120 млн. руб.

В презентации комплекса приняли участие руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды администрации г. Тольятти Надежда Павлинова, генеральный директор «Тольяттисинтеза» Юрий Морозов, член правления ГК «Havila» Игорь Лепетухин, представители крупных химических предприятий и компаний, занимающихся перевозкой грузов.

Новая станция предназначена для оказания комплексных услуг по обслуживанию танк-контейнеров, включая обработку емкостей от более 40 видов химических и пищевых продуктов, ремонт, проверку технического состояния, освидетельствование и хранение. Основная цель создания комплекса - оптимизация логистической цепочки по транспортировке грузов за счет минимизации порожнего пробега тары и эффективной подготовке емкостей для дальнейших отгрузок.

«Мы развиваем сеть современных комплексов по ремонту и обработке танк-контейнеров в России, - рассказывает член правления ГК «Havila» Игорь Лепетухин. – Первый комплекс открыт в 2014 году в Тамбове, второй реализован в Тольятти. Выбор индустриального парка обусловлен выгодным географическим расположением, логистическими возможностями, наличием необходимых инженерных коммуникаций. Свою заинтересованность к новому предприятию уже проявили грузоперевозчики разных регионов страны».

Комплекс оснащен современным европейским оборудованием, которое обеспечивает безопасные условия труда и позволяет обрабатывать до 20 танк-контейнеров и автоцистерн в сутки. Обработка танк-контейнеров осуществляется горячей водой под давлением с добавлением реагентов, затем горячим паром. На очищенную цистерну выдается Европейский сертификат качества. Применяемый метод предполагает более рациональное использование природных ресурсов за счет оптимального потребления воды по сравнению с распространенным в России методом пропарки острым паром.

«Предприятие данного профиля имеет экологическую направленность и практическую значимость, так как вносит свой вклад в решение проблемы обработки танк-контейнеров, - говорит Надежда Павлинова. – Зачастую подобные услуги оказываются без должного соблюдения экологического законодательства, поэтому вопрос образования сточных вод будет держаться на особом контроле».

«Открытие нового высокотехнологичного производства позволит привлечь в Тольятти инвестиции и создать новые рабочие места, - отметил на открытии генеральный директор «Тольяттисинтеза» и «СИБУР Тольятти» Юрий Морозов. – Кроме этого, реализация данного проекта расширяет логистические возможности и инфраструктуру Самарской области».

Контроль качества отработанной воды осуществляет специализированная организация «Промэкология». Сточные воды «ЭкоХимПлюс-Тольятти» будут направляться на комплексную очистку на очистные сооружения «СИБУР Тольятти», которые обслуживают предприятия Северного промузла и жилые кварталы Центрального района Тольятти.