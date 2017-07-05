Тольяттинцев приглашают на Танцевальные четверги

Для горожан проводятся танцевальные уроки, на которых тольяттинцы могут научиться самым необычным танцам современности.

Приглашаются все желающие на открытые танцевальные уроки 6 и 13 июля в ДК «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, 12)

6 июля - Танцевальные четверги в ДК «Тольяттиазот», Джайв.

С 18:00 до 19:00 - Ретро танцплощадка.

С 19:30 до 20:30 - Открытый танцевальный урок, стиль "Джайв".

13 июля - Танцевальные четверги в ДК «Тольяттиазот», Зумба.

С 18:00 до 19:00 - Ретро танцплощадка.

С 19:30 до 20:30 - Открытый танцевальный урок, стиль "Зумба".

Вход свободный!

Подробности по тел.: (8482) 60-20-25.
...
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 05.07.2017 11:34 [122] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus