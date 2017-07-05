Названа возможная причина крушения легкомоторного самолета под Тольятти

30 июня около 18.00 у села Захаровка в Ставропольском районе произошло падение легкомоторного самолета. Пилот, находившийся в кабине, был доставлен в больницу, где позже скончался.

Было установлено, что тип упавшего воздушного судна - Арго-02 – сверхлегкий учебно-тренировочный самолет.

Как сообщил РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, падение могло произойти из-за отсутствия топлива и разгерметизации двигателя. Проверка прокуратуры по факту падения самолета продолжается, отметил он Ворошилов.

Ворошилов также сообщил, что воздушное судно было самодельным. Бортовые номера и какие-либо документы в самолете отсутствовали.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.07.2017 12:04 [78] (0)
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