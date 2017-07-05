Правительство продлило санкционное продэмбарго

Правительство России продлило запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ряда государств, которые ввели санкции в отношении РФ.

Напомним, в список вошли США, страны Европейского союза, Канада, Австралия Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Их продукция не сможет попасть в Россию до 2019 года.

29 июня премьер Дмитрий Медведев, предложив продлить ответные санкции против ЕС, заявил, что Россия идет на такие меры, чтобы защитить свои национальные интересы и поддержать российский аграрный сектор. На следующий день указ о продлении ограничительных мер подписал президент Владимир Путин. Тогда ожидалось, что список запрещенных ко ввозу товаров дополнен не будет, пишет "Коммерсант".

Напомним, два года назад Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ». Согласно документу, с 6 августа 2015 года вся запрещенная к ввозу продукция в рамках продэмбарго подлежит изъятию и уничтожению.