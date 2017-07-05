СМИ: две трети россиян хотят видеть Путина президентом после 2018 года

Две трети россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после выборов 2018 года, свидетельствуют данные исследования "Левада-центра", на которые ссылается газета "Ведомости".

Согласно исследованию, 66% россиян хотели бы видеть Путина главой государства после грядущих выборов, 18% респондентов видят на этом посту другого человека, еще 16% участников опроса не смогли ответить.

Будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, считает треть россиян, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации, говорится в материале.

Что касается внешней политики, то более половины россиян (56%) считают, что будущий президент должен придерживаться такой же линии, как сейчас, 19% респондентов выступают за ужесточение политики с Западом, а 13% — за снижение конфронтации.

О планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а партия "Яблоко" выдвинет своим кандидатом Григория Явлинского. Также в гонке намерен участвовать Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса". Однако глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что у него практически нет шансов принять участие в выборах из-за приговора.

В "Справедливой России" пообещали выдвинуть кандидата на партийном съезде осенью.