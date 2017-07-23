В Тольятти «Рынок – Агро» поздравляет своих «крестников»

«Городская благотворительная программа «Мой День Рождения!» ГБФ «Фонд Тольятти» успешно действует. Летом 2017 года проходят церемонии поздравления родителей, чьи дети родились в День рождения организаций – участников программы.

8 июня в День Рождения Группы компаний «Рынок-Агро» - родилось 19 малышей: 11 мальчиков и 9 девочек. Уже 14-й год «Рынок-Агро» принимает участие в благотворительной программе «Мой День Рождения!». Всего за 14 лет участия в благотворительной программе «Мой День Рождения!» у «Рынка-Агро» родилось 296 младенца!

14 июля состоится торжественная церемония награждения. 19 семей, в которых родились малыши 8 июня 2017 года, в День Рождения ООО «Рынок-Агро», получат памятные медальоны с символикой организации и знаком зодиака «Близнецы», а также цветы, дипломы и денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

На церемонию, которая состоится 14 июля в 16.00, приглашены родители, родственники, друзья, представители администрации города.