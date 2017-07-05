«Джи Эм-АВТОВАЗ» отзывает 2,7 тысячи автомобилей из-за «негерметичности топливного бака»

Сегодня ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» сообщил об отзыве 2736 автомобилей Chevrolet NIVA в связи с возможностью проявления дефекта «негерметичность топливного бака». Отозванные машины были произведены в период с 01.11.16 по 28.11.16 (перечень VIN-номеров).

Владельцы автомобилей с указанными в перечне VIN-номерами будут проинформированы персонально официальным письмом и по телефону. Также клиенты могут сверить VIN-номера своих автомобилей с опубликованным перечнем самостоятельно и обратиться к официальному дилеру для замены топливного бака.

Все работы будут произведены бесплатно и в соответствии с техническими рекомендациями ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».