В выходные тольяттинцев приглашают на #NIVAFEST

С 7 по 9 июля на Федоровских лугах (б/о «Лиман») состоится фестиваль настоящих внедорожников #NIVAFEST. Главные герои грядущего мероприятия - легендарный автомобиль LADA 4Х4, его владельцы и люди, причастные к созданию. Именно этому автомобилю принадлежат десятки мировых автомобильных рекордов по пребыванию на самых удаленных и непроходимых уголках земного шара. «Нива» трижды покоряла Северный полюс, 12 лет несла вахту в Антарктиде, поднималась на Тибетское плато и несколько раз забиралась на Эльбрус и Эверест.

Клубы любителей «Нивы» существуют и активно развиваются в разных уголках земного шара: в Германии, Австрии, Голландии, Франции, Италии, Японии и т.д. Традиция регулярных сборов и соревнований на бездорожье среди приверженцев самого проходимого в мире автомобиля была положена еще в 2002 году, в год 25-летия легенды. И после небольшого перерыва добрую традицию сборов «ниваводов» было решено возродить в год 40-летия «Нивы».

В этом году ожидается порядка 100 подготовленных экипажей «ниваводов» из России, Германии, Австрии, Италии и Голландии, которые примут участие в 13-километровой гонке по бездорожью NIVATROPHY. Соревнования в этой дисциплине будут проходить в следующих категориях: СТАНДАРТ (автомобили в стандартной комплектации), ТУРИЗМ (автомобили с минимальной подготовкой), СПОРТ (максимально подготовленные автомобили). Немаловажно, что призовой фонд NIVATROPHY составляет 400 000 рублей!

Вместе с тем на площадке вблизи б/о «Лиман» будут проходить и соревнования на трассе пятиборья среди подготовленных автомобилей «Нива» среди спортсменов и любителей. Пройти «гать», преодолев участок по бревнам волнообразно разложенным вдоль трассы; «горка с рындой», где водителю нужно подняться наверх и, задержавшись на вершине, позвонить в рынду через открытое окно - это только часть испытаний и, нет сомнений, - это будет самая адреналиновая и зрелищная площадка фестиваля! Победители получат призы от партнеров фестиваля - компаний производителей-автокомпонентов «Формула Дизайна», YUAGO, «ВАЛ-рейсинг», «Фрост», LAPTER, «Тюнинг авто», «Автопродукт», «Дельта», «Авторитет пласт».

Вместе с гонкой по бездорожью и соревнованиями по пятиборью стартует и летний экстремальный марафон «TESTOSTERONE». Для участников уже готова экстремальная трасса с более чем 20 препятствиями: грязь, туннели, покрышки, бревна, канаты, затяжные горки, прохождение мелководья и многое другое. Дистанцию в 4, 8 или 12 км (на выбор) можно будет пройти как в одиночку, так и в команде. Немаловажно, что каждый финишировавший участник получит призы от партнеров экстремального марафона-сети спортивных клубов FLEX GYM. Зрители и активные болельщики также не останутся в стороне от ключевых направлений фестиваля. Для них будет работать выставка автомобилей LADA 4X4 от компаний «ВИС-авто» и «Спецавто», организованы тест-драйвы и конкурсы с участием легенды из мира отечественного автопрома.

В финале второго фестивального дня – 9 июля запланирован концерт живой музыки с привлечением cover-коллективов Самарской области: А-рай, ДЕЖАВЮ, FM, Parallel, Boogieman, Apple Juice Band, К.Б.Б. и другие. Для любителей интеллектуальных развлечений каждый вечер будет работать кинозал, где будет проходить показ фильмов о достижении легендарного авто и лектории с ветеранами АВТОВАЗа, принимавшими участие в создании «Нивы». Для самых маленьких участников все дни фестиваля будет работать детская площадка от сети магазинов «Маленькая умница» с песочницей, игровыми зонами и аниматорами. Все дни фестиваля будет работать зона фуд-корта на 100 посадочных мест.

Сайт фестиваля: niva-fest.ru.