Последствия шторма в Тольятти: упавшие деревья, щиты и столбы, потоп, «зеленка» перекрыта (фото)

Ливень с грозой и резкими порывами ветра, словно готовившийся весь день, вылился на Тольятти в течение нескольких минут. Стеной дождя оказался накрыт весь город, а с каждой секундой усиливающиеся порывы ветра, отрывали целые ветви деревьев, неся их навстречу водителям машин и пешеходам, неудачно оказавшимся в этот момент на улице.
Тольяттинцы практически сразу начали делиться последствиями непогоды в сети.
Стоит сразу отметить сообщения о деревьях, упавших в Зеленой зоне Тольятти. Горожан просят искать пути объезда.
На улице 40 лет Победы, у въезда в Медгородок, во 2 квартале, а также на улицах Юбилейная, Ворошилова, Ушакова и Баныкина наблюдается потоп. На улице Ботанической попадали щиты.
Горожане сообщают о побитых стеклах в квартирах и сорванных крышах на балконах. В Портпоселке на проезжую часть упали несколько деревьев. В данный момент силами сотрдуников МЧС и местных жителей дороги расчищаются от стволов и веток.
О пострадавших людях не сообщается.
Фото: паблик ТОЛЬЯТТИ, Происшествия Тольятти, Миша Тольяттинский, Дарья Васильевна, Алина Панарина, Юра Иванов.