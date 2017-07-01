Последствия шторма в Тольятти: упавшие деревья, щиты и столбы, потоп, «зеленка» перекрыта (фото)

Ливень с грозой и резкими порывами ветра, словно готовившийся весь день, вылился на Тольятти в течение нескольких минут. Стеной дождя оказался накрыт весь город, а с каждой секундой усиливающиеся порывы ветра, отрывали целые ветви деревьев, неся их навстречу водителям машин и пешеходам, неудачно оказавшимся в этот момент на улице.

Тольяттинцы практически сразу начали делиться последствиями непогоды в сети.

Стоит сразу отметить сообщения о деревьях, упавших в Зеленой зоне Тольятти. Горожан просят искать пути объезда.

На улице 40 лет Победы, у въезда в Медгородок, во 2 квартале, а также на улицах Юбилейная, Ворошилова, Ушакова и Баныкина наблюдается потоп. На улице Ботанической попадали щиты.

Горожане сообщают о побитых стеклах в квартирах и сорванных крышах на балконах. В Портпоселке на проезжую часть упали несколько деревьев. В данный момент силами сотрдуников МЧС и местных жителей дороги расчищаются от стволов и веток.

О пострадавших людях не сообщается.

Фото: паблик ТОЛЬЯТТИПроисшествия Тольятти, Миша Тольяттинский, Дарья ВасильевнаАлина Панарина, Юра Иванов.
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.07.2017 16:19 [1171] (0)
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