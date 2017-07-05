Прокурора выявила нарушения градостроительного законодательства в администрации Тольятти

Прокуратурой Тольятти проведена проверка по коллективному обращению местных жителей о несогласии с постановлением администрации города от 17.03.2017 № 998-п/1 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти».

Установлено, что означенным правовым актом утверждены проекты планировки и межевания территории по вышеуказанному адресу.

Согласно приказу министерства строительства региона от 24.12.2014 № 526-п утверждены региональные нормативы градостроительных регламентов Самарской области, в соответствии с которыми предусмотрено размещение общеобразовательных организаций в пешеходной доступности, составляющей 500 метров, для дошкольных организаций пешеходная доступность составляет 300 метров, расчет количества объектов дошкольных образовательных организаций осуществляется исходя из 55 учебных мест на 1 тысячу человек, а объектов общеобразовательных организаций из расчета 110 мест на 1 тысячу человек.

Вместе с тем, утвержденными проектами планировки и межевания территории квартала, не предусмотрено размещение общеобразовательных организаций.

По итогам прокурорской проверки на постановление администрации г. Тольятти от 17.03.2017 № 998-п/1 «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района г. Тольятти» принесен протест, сообщает региональная прокуратура.

В настоящее время акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.