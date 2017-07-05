В ОЭЗ «Тольятти» прошло годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров АО «ОЭЗ ППТ Тольятти» состоялось 29 июня. Его участники рассмотрели результаты деятельности Общества за 2016 год, которые представил акционерам генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко.

По его словам, в прошлом году особая экономическая зона в Самарской области еще более упрочила свое место среди лидеров федерального проекта ОЭЗ. Она доказала свою эффективность путем достижения основных целевых показателей, определенных Минэкономразвития РФ.

По итогам прошедшего собрания акционеры утвердили годовую и финансовую отчетность Общества, а также новый состав Совета директоров, в который вошли:

Ахмеева Эльмира Ахтямовна – заместитель директора Департамента особых экономических зон, проектов развития регионов и моногородов Минэкономразвития России. Баландин Александр Викторович – заместитель председателя Правительства Самарской области – министр строительства Самарской области. Кобенко Александр Владимирович – вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Майоров Олег Владимирович – заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Милявский Виталий Владимирович – генеральный директор АО «ОЭЗ» Пахоменко Алексей Владимирович – генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Солынин Михаил Анатольевич – руководитель департамента корпоративного управления министерства имущественных отношений Самарской области.

Среди других вопросов, рассмотренных акционерами, были распределение прибыли и убытков компании, утверждение аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и избрание Ревизионной комиссии.