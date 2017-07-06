Тольяттинцев просят помочь в поиске водителя, сбившего пешехода в селе Большая Рязань

Внимание жителей Тольятти и Ставропольского района!

2 июля в 00:00 часов на автодороге улицы Советская села Большая Рязань неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении с движущимся транспортным средством.

В результате ДТП пострадал мужчина 1969 года рождения, был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, осмотрен бригадой скорой помощи на месте происшествия, поставлен диагноз «Ушиб бедра».

Отдел ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району просит всех кому что-либо известно об обстоятельствах данного происшествия обращаться по следующим телефонам: Телефон ДЧ: 28-36-96. Телефон группы розыска: 28-15-20, тел: 89272144136.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.07.2017 07:29 [122] (0)
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