В Тольятти после бури насчитали более 30 упавших деревьев и десяток поврежденных авто

Руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев рассказал о последствиях разыгравшейся сегодня в городе непогоды и работах по наведению порядка.

В городе было зафиксировано более 30 случаев падений деревьев. На данный момент также зафиксировано более 10 случаев повреждений автомобилей. Информации по пострадавшим людям не поступало.

В Зеленой зоне отработаны ситуации по уборке деревьев с проезжей части после падения. Отмечается, что в городе затруднено движение автотранспорта. Силы Центра Гражданской Защиты и коммунальных служб брошены на устранение аварийных ситуаций непосредственно на главных дорогах. После этого экипажи займутся внутриквартальными проездами.