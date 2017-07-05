В Тольятти после бури насчитали более 30 упавших деревьев и десяток поврежденных авто

Руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев рассказал о последствиях разыгравшейся сегодня в городе непогоды и работах по наведению порядка.

В городе было зафиксировано более 30 случаев падений деревьев. На данный момент также зафиксировано более 10 случаев повреждений автомобилей. Информации по пострадавшим людям не поступало.

В Зеленой зоне отработаны ситуации по уборке деревьев с проезжей части после падения. Отмечается, что в городе затруднено движение автотранспорта. Силы Центра Гражданской Защиты и коммунальных служб брошены на устранение аварийных ситуаций непосредственно на главных дорогах. После этого экипажи займутся внутриквартальными проездами.
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  2. TLT.ru
  3. 05.07.2017 18:14 [119] (0)
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