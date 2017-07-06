Тольяттинец проведет 11 лет в колонии за покушение на сбыт 3 килограммов наркотиков

Приговором Жигулевского городского суда осужден 24 - летний, ранее не судимый мужчина за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Судом установлено, что 23 декабря подсудимый, находясь на территории дач в СНТ «Радиотехник-2» г. Жигулевска был задержан сотрудниками полиции на месте «закладки» с наркотическим средством - производным N-метилэфедрона (скорость) общей массой 2977 граммов, которое в дальнейшем он намеревался сбывать потребителям наркотических средств, сообщает областная прокуратура.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.07.2017 08:05 [36] (0)
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