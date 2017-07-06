В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды

В Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды).

По версии следствия, в 2016 году на земельном участке, находящемся по улице Новозаводской города Тольятти, произошло загрязнение окружающей среды, в связи с поступлением экологически опасных веществ и отходов – нефтепродуктов, в почву.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, совершивших преступление, сообщает СУ СКР по Самарской области.