Минюст опубликовал признаки самозанятых граждан

Министерство юстиции разместило на портале проектов правовых актов законопроект, закрепляющий в законе «О занятости населения в Российской Федерации» определение самозанятых граждан, сообщает "Коммерсант".

В документе говорится, что самозанятыми могут называться граждане старше 16 лет, которые «самостоятельно на свой риск» оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц «для систематического получения прибыли». Оказание услуг или выполнение работы при этом должны быть основаны «исключительно на личном трудовом участии».

Кроме того, самозанятые граждане не могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Наконец, они должны предоставить в налоговую службу «уведомления об осуществлении указанной деятельности».

О разработке законопроекта стало известно в мае. Тогда в Минюсте пояснили, что главная задача документа — установить отличие самозанятых граждан от индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих деятельность по трудовому договору.