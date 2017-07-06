Буря в Тольятти нарушила электроснабжение в 1350 жилых домах

В городской администрации предоставили информацию о последствиях грозового фронта в Тольятти (фото) по состоянию на утро 6 июля.

5 июля с 15:42 в ЕДДС Тольятти стали поступать звонки от граждан об упавших деревьях, поврежденных автомобилях, линиях электропередач и повреждениях газопровода после прохождения грозового фронта.

По информации ЕДДС, всего принято 62 сообщения о поваленных деревьях и поврежденных электролиниях, из них: на ЛЭП – 29, упавших деревьев на проезжую часть – 14, на транспортные средства – 11, на газопровод – 4, на козырьки подъездов и балконы – 4. Также поступили сообщения о незакрепленных конструкциях рекламных щитов – 3. Было нарушено электроснабжение в 1350 жилых домах.

По состоянию на 00:00 6 июля силами и средствами РСЧС Тольяттинского звена электричество восстановлено, упавшие деревья убраны с проезжей части. Уборкой упавших деревьев во дворах будут заниматься управляющие компании в течение дня.

За медицинской помощью никто не обращался.