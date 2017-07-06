Какое искусство нужно Тольятти

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея совместно с проектной командой проекта «Итальянский парк» приглашает на панельную дискуссию «Городские нарративы, или какое искусство нужно Тольятти».

Сегодня в городских исследованиях часто можно встретить понятие «нарратив» (описание, рассказ), использующееся с целью передать дискурсивный или текстовый характер города, то есть то, каким он представляется, или репрезентируется в различных источниках, будь то медиа или локальные истории жителей. Иными словами, налицо тенденция подмены города его текстом, его репрезентацией. Как раз в этом зазоре между ними (телом города, его частей и способами и характерами их описания) и возможна манипуляция, но означает ли это, что она есть? Как разрешить антагонизм пространства и языков его описания? Как искусство может помочь в разрешении этого антагонизма? Может ли искусство изменить нарратив? Попробуем разобраться в этих вопросах вместе и поговорить ο нарративах Тольятти с точки зрения урбанистики, публичной истории, культурологии и смежных областей знания.

Цель панельной дискуссии — понимать какие самые актуальные приоритеты у города и каким образом можно о них рассказать сегодня, чтобы создать положительный стори-теллинг города.

Кроме того, место конференции уже само по себе ставит перед собой задачу продолжать процесс возрождения заметного городского пространства, превращая панельную дискуссию в конкретный пример предлагаемых на ней тем.

В панельной дискуссии принимают участие как специальные приглашенные гости, так и горожане Тольятти, которые смогут включиться в обсуждении вопросов.

Программа события:

1/ выступление mtb и bmx райдеров и скейтеров (участники: Приморский байк-парк и велошкола «Маленькие звёзды»);

2/ документация выставок в городской среде (авторы: Лёша Здравствуй, арт-группа Кирка);

3/ панельная дискуссия;

4/ тихая туса.

Когда:12 июля в 18:30

Место проведения: Танцевальная площадка «Пятак» (Набережная 6-го квартала, Автозаводский район)

Вход: свободный.

Возраст: 12+.