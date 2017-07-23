В Жигулевске конфликт двух мужчин закончился поножовщиной

В полицию Жигулевска обратился 30-летний мужчина, который рассказал, что на территории одного из садовых товариществ ему нанесли несколько колотых ранений ножом.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на территории участка между двумя малознакомыми мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом оппонента. В больницу пострадавший не обратился.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан участковым уполномоченным полиции ОМВД России по городу Жигулевску. Полицейский выяснил, что ранее мужчина был судим за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, сообщает облГлавк.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью. 
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  2. TLT.ru
  3. 06.07.2017 11:14 [123] (0)
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