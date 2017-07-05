МЧС Самарской области: в регионе нет погибших и пострадавших от бури

С 17.00 5 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области стали поступать сообщения о том, что в Самаре, Тольятти, районах Елховский, Сергиевский, Ставропольский зафиксированы падения деревьев, повреждения автомобилей, а также нарушение электроснабжения населения и частичное повреждение кровель.

Как сообщает пресс-служба ведомства, погибших и пострадавших среди жителей региона нет.

Областное МЧС и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. Развернут оперативный штаб по контролю прохождения грозового фронта, приведена в готовность Аэромобильная группировка Главного управления, в составе 100 человек, 9 ед. техники и Волжского спасательного центра МЧС России, в составе 100 человек, 25 ед. техники. К месту были направлены аварийные бригады служб жизнеобеспечения и управляющих компаний, пожарно-спасательные подразделения, оперативные группы администраций.

В Самаре зафиксировано 57 случаев падения деревьев и веток (убрано 46 деревьев, работы по уборке оставшихся 11 деревьев на внутриквартальных территориях будут проводится силами управляющих компаний с 07.00 (мск) 06.07.2017), в результате которых было повреждено 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач внутриквартального освещения (восстановлено в 01.05 (мск) 06.07.2017), 9 случаев повреждения элементов кровли 9 многоквартирных домов (целостность кровель не нарушена), 3 случая повреждения широкоформатных конструкций.

В Тольятти зафиксировано нарушение электроснабжения 73 частных жилых домов (в 24.00 05.07.2017 электроснабжение восстановлено), падение 40 деревьев (с проезжих частей убрано 7 деревьев, с внутриквартальных территорий убрано 16 деревьев, работы по уборке оставшихся 17 деревьев будут проводится силами управляющих компаний с 07.00 (мск) 06.07.2017).

В м.р. Ставропольский зафиксировано: н.п. Александровка повреждены кровли 3 частных домов с населением 10 человек (на общей площади 157 кв. м.).

Всего к ликвидации последствий привлечено 307 человек, 62 единицы техники, в том числе от МЧС России 20 человек, 4 ед. техники.