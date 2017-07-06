В Тольятти перекроют движение на время празднования Сабантуя

8 июля с 10:00 до 18:00 в Тольятти на территории прибрежного парка Автозаводского района (напротив 8 квартала по ул. Спортивная) пройдет традиционный татарский праздник Сабантуй.

В программе праздника: спортивная борьба «Кэрэш», конные скачки, народные игры, творческие конкурсы, соревнования, детские аттракционы. Также жителей ждет концерт с участием мастеров искусств Республики Татарстан и творческих коллективов Самары, Тольятти, Сызрани, Оренбургской и Ульяновской областей.

На время проведения Сабантуя с 9:00 до 19:30 будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Спортивная (от пр-та С.Разина до ул. Юбилейная). В этот период автобусы будут следовать по измененным схемам движения:

- автобусы №15, №16, №30, №62к, №73, №94, №153 проследуют в обоих направлениях от и затем до остановки «Дворец детского творчества» по утвержденным схемам.

- автобус №13 будет следовать от остановки «Парк Победы» и до нее в обратном направлении по утвержденным схемам.

- автобус №115 будет следовать остановки «Набережная» и на обратном пути до нее по утвержденным схемам.