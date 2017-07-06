Тольяттинец убил свою знакомую из-за 150 рублей

Сторож детского сада сообщил в полицию о том, что недалеко от образовательного учреждения был обнаружен труп женщины. Сотрудники органов внутренних дел выехали на место происшествия на Приморском бульваре.

Была установлена личность погибшей, уй оказалась 61-летняя ранее не судимая местная жительница. Полицейские выяснили, что при жизни она злоупотребляла спиртными напитками. Из собранных материалов следовало, что в тот день потерпевшая совместно со своим знакомым распивала алкоголь возле дома, расположенного на Приморском бульваре. Стражи правопорядка решили проверить мужчину на причастность к совершению данного преступления.

Вскоре подозреваемый был задержан во дворе дома, где он проживает. Со слов мужчины, потерпевшая похитила у него из кармана 150 рублей. Обнаружив пропажу, предполагаемый преступник рассердился и нанес своей знакомой телесные повреждения, в результате которых она скончалась, сообщает облГлавк.

По признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело.

По данным полицейских, подозреваемый проживает в Тольятти, нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков. В содеянном мужчина полностью признался.