В Тольятти разыскивают пенсионера на «Гранте», сбившего женщину на улице Родины

5 июля в 19:50 на улице Родины в районе дома №32 был совершен наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся. Со слов очевидцев это был автомобиль "Гранта" белого цвета, за рулем находился мужчина примерно 50-60 лет.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ в нарушении п. 2.5 ПДД РФ, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

При дорожно-транспортном происшествии, в котором есть пострадавшие, водитель, причастный к нему, обязан:

- немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;

- … сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, в случае, когда водитель допускает дорожно-транспортное происшествие и уезжает, то он будет либо лишен права управления транспортным средством на срок от 12 месяцев до 18 месяцев, либо на него будет наложен административный арест на срок до 15 суток.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЗВОНИТЬ В ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. rozisk-tlt@yandex.ru. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.