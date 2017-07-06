В Самарской области вновь ожидается ухудшение погодных условий

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 7 июля облачно, днем с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем возможна гроза.

Ветер западный 8-13 м/с, ночью местами порывы 17-22 м/с, утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +10,+15°С, днём +18,+23°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра: в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС Россиипо Самарской области - (846) 337-72-82.

Напомним, вечером 5 июля Тольятти накрыл ливень с сильнейшими порывами ветра (фото). В городе упало более 60 деревьев и пострадало около дюжины автомобилей. Было нарушено электроснабжение в 1350 жилых домах.