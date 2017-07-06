АВТОВАЗ увеличил продажи автомобилей в июне

LADA продолжает укреплять свои позиции на российском рынке - в июне продажи составили 27396 автомобилей, что на 23,2% больше, чем годом ранее.

Всего за 6 месяцев 2017 года в России реализован 140 231 автомобиль LADA, что на 12,8% выше показателя первой половины 2016 года, сообщает пресс-служба предприятия.

В июне самым продаваемым автомобилем Марки стала LADA Granta (8552 шт.). Вторая по популярности модель - LADA Vesta: продано 6609 седанов, что на 28,9% выше, чем в июне 2016 года. По темпам роста продаж лидирует LADA XRAY - 2761 автомобиль нашел своего покупателя, что на 53,8% больше июня 2016 года.

Напомним, что с июня 2017 года открыт прием заказов на новую версию LADA XRAY для самых требовательных клиентов. Благодаря бежевой гамме в оформлении интерьера и фоновой атмосферной подсветке салона, кроссовер в новой комплектации Exclusive стал еще более стильным, современным и комфортным.

Фото: АВТОВАЗ