Владимир Путин отметил вклад предприятий Вячеслава Моше Кантора в развитие регионов РФ

Развитие рынка труда и налоговой базы регионов страны – одна из самых важных частей работы таких крупных предприятий, как «Акрон» Вячеслава Моше Кантора, уверен президент РФ Владимир Путин. Свою оценку деятельности агрохимического холдинга «Акрон» глава государства высказал в официальном послании коллективу и руководству «Акрона» в честь полувекового юбилея головного предприятия компании.

Среди достижений «Акрона» и его руководства во главе с Вячеславом Моше Кантором Владимир Путин особенно отметил заботу о вопросах экологии, ответственную социальную политику и значимый вклад в экономическое развитие регионов присутствия компании. Стоит отметить, что для «Акрона» влияние на региональную экономику действительно немаловажная часть деятельности – так, в Новгородской области, где расположено одноимённое производство ПАО «Акрон» (бывший завод «Азот»), оно является самым крупным работодателем и производителем продукции, а также налогоплательщиком. Именно поэтому социальным проектам и начинаниям, направленным на улучшение уровня жизни региона, руководство компании уделяет самое пристальное внимание.

Владимир Путин лично не раз посещал производственные площадки «Акрона» и знакомился с ходом производственного процесса. В ходе последнего подобного посещения в конце июля 2016 года Президент РФ вместе с председателем координационного совета ПАО «Акрон» Вячеславом Моше Кантором поучаствовал в церемонии пуска нового, крупнейшего в Европе агрегата аммиака «Аммиак-4», ознакомился с работой и показателями компании, в том числе с уникальным производством редкоземельных металлов. Президент также провёл совещание, посвящённое проблемам современной российской агрохимии. В ходе этого мероприятия он поддержал планы «Акрона» по строительству собственного терминала в Усть-Луге, отметив, что чем активнее отечественные предприятия будут работать над строительством и расширением своих логистических возможностей, тем лучше для всей экономики.

Кроме того, глава государства отдельно подчеркнул, что каждый этап реализации подобных проектов должен учитывать экономические интересы регионов РФ. «Мы на каждом этапе работы, в том числе и на транспорте, должны прежде всего стремиться к тому, чтобы поднимать налоговую базу регионов присутствия предприятий, обеспечивать рынок труда новыми высококвалифицированными рабочими местами», - заявил Владимир Путин, отметив, что «Акрон» под руководством Вячеслава Моше Кантора всегда учитывает эти стороны вопроса.

Фото: fb.ru

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