В Тольятти «Община коренного русского народа» попала под уголовное дело

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту разжигания межнациональной вражды членами националистического объединения "Община коренного русского народа" ("ОКРН"), сообщает Волга Ньюс.

Еще с начала 2017 года сотрудники УФСБ России по Самарской области начали наблюдение за организацией и выяснили, что 19 марта в главном офисе ОКРН прошло собрание активистов, во время которого руководитель тольяттинского отделения организации, предположительно, раздавал собравшимся листовки для их дальнейшего копирования, тиражирования и распространения. Позднее эксперты признали листовки экстремистскими.

На основании переданных УФСБ материалов в СУ СКР по Самарской области 13 июня было возбуждено уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Наказание за статью предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Подозреваемым по этому делу сейчас проходит руководитель тольяттинского отделения организации, сообщил источник в правоохранительных органах.

21 июня в офисе организации прошел обыск, в ходе которого было изъято более 200 печатных материалов радикального содержания (листовки, брошюры, памятки), а также технические средства, используемые для их изготовления и компьютерная техника.

28 июня уголовное дело было возбуждено также на руководителя ОКРН по Самарской области за публикации в Интернете, которые специалисты также посчитали противоправными.