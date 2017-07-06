В Тольятти устраняют последствия стихии на электрических сетях

Накануне в Тольятти в результате мощного урагана без света остались 18 частных домов и 4 жилых дома средней этажности Центрального и Комсомольского районов города. Причиной тому стали шквалистый ветер с ливнем и градом, обрушившиеся на город днем 5 июля. Непогодой были повреждены воздушные кабельные линии питающие электроэнергией дома горожан, а также линии наружного освещения.

Для восстановления городской схемы электроснабжения в АО «Объединенные Региональные Электрические Сети - Тольятти» («ОРЭС-Тольятти») была оперативно сформирована рабочая группа, в которую вошли руководители, инженеры, старшие смены, диспетчеры, и электромонтеры компании. Всего в ликвидации ЧС были задействованы 45 человек, 14 единиц техники, в том числе 6 автовышек АГП.

Несмотря на непрекращающиеся порывы ветра, большая часть электрических сетей была восстановлена. На данный момент аварийные бригады продолжают восстановительные работы, энергетикам приходится работать в сложных метеоусловиях. По информации диспетчерской службы ОРЭС на 10:00 мск времени было устранено 43 порыва воздушных линий. Руководствуясь информацией синоптиков о погоде на ближайшее время, можно говорить о положительных прогнозах: все повреждения будут устранены до конца дня.

АО «ОРЭС-Тольятти» предупреждает жителей Центрального и Комсомольского районов Тольятти (включая мкр. Портовый, Жигулевское море, Шлюзовой и Поволжский): «Если вы обнаружили обрыв электрических проводов воздушных линий, ни в коем случае не приближайтесь к ним ближе, чем на 8 метров! Если вы попали в зону обрыва высоковольтного кабеля, во избежание поражения электрическим током, выходить из нее необходимо мелкими шажками не отрывая подошвы от земли, а ноги друг от друга!» В случае обнаружения порыва просьба звонить по телефону «горячей линии» 8-800-550-02-54.