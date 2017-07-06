Сотрудники Росгвардии изъяли у подозрительного тольяттинца марихуану

В причастности к незаконному обороту наркотиков подозревается 27-летний житель Тольятти. Его задержал экипаж вневедомственной охраны, осуществлявший патрулирование Комсомольского района города.

На улице Коммунистической стражи правопорядка заметили подозрительно ведущего себя мужчину. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, он резко изменил направление движения и попытался скрыться во дворах. Благодаря хорошей физической подготовке сотрудники вневедомственной охраны настигли беглеца.

На вопрос о причине такого странного поведения, задержанный признался, что у него при себе хранится запрещенное вещество. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у жителя Тольятти была изъята марихуана общей массой более 127 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения наркотических средств в крупном размере.