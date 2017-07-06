«Трезвая Россия» соберет гостей на следующей неделе

С 11 июля по 16 июля на территории Б/О «Спартак» в Ягодинском лесничестве пройдет одно из самых ярких культурных, творческих и спортивных мероприятий города - VI Международный фестиваль «Трезвая Россия – Ладоград-2017».

В этом году Фестиваль «Трезвая Россия – Ладоград-2017» пройдет под знаком ЭКО: акцентом станет экологичное отношение к окружающему миру и собственному сознанию. Как уже стало принято, территория Фестиваля полностью защищена от табака и алкоголя.

Социальная значимость проекта Фестиваля «Трезвая Россия – Ладоград-2017» увеличивается с каждым годом. Ежегодно его посещают как жители города Тольятти, так и гости региона, в том числе из других стран. В 2015 году фестиваль заслужил статус «Международного проекта»

Фестиваль «Трезвая Россия» в 2016 году получил специальный приз Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

Уже в этом году проект Фестиваль «Трезвая Россия – Ладоград-2017» представлен в Национальном календаре событий.

Основным направлениями фестиваля являются спорт, здоровый образ жизни и возрождение народных и нравственных традиций.

Актуальность тематики мероприятия доказывает растущий интерес к фестивалю не только среди молодежи, но и среди более взрослого поколения людей. Поэтому программа Фестиваля «Трезвая Россия» рассчитана на все возрастные группы. Каждый найдет здесь именно то, что нужно ему.

На фестивале будут работать несколько площадок:

«Живая сцена» — основные мероприятия фестиваля: открытие, вечерки, гала-концерт;

«Спортивная» — разминки, зарядки, игры, соревнования, показательные выступления;

«Кладовая знаний» — лекции, семинары, мастер-классы;

«В гостях у сказки» — семейная площадка, организованный досуг родителей и детей;

Ярмарка «Город Мастеров» — разнообразие народных художественных промыслов и ремесел.

«Трапезная» — самая «вкусная» площадка на территории фестиваля, здесь будет представлен широкий спектр блюд старорусской и вегетарианской кухни.

В рамках фестиваля пройдет музыкальный конкурс «Содружество», где каждый желающий может выступить и показать свой талант, предварительно пройдя отбор.

Соорганизатором фестиваля «Трезвая Россия» в 2017 году выступит Тольяттинский краеведческий музей – главный музей города. Сотрудники музея будут работать на площадках фестиваля, проводить разные мастер-классы по творчеству, рассказывать о крае.

Кроме того, гости Фестиваля могут посетить Музей Матрешки, совершить прогулку на лошадях и ознакомиться с выставкой фоторабот «Фестиваль, в котором есть МЫ». И еще много интересных событий и приятных знакомств подарит фестиваль каждому гостю и участнику.

Приглашаем всех жителей Тольятти и гостей города на VI Международный фестиваль «Трезвая Россия – Ладоград-2017».

Кульминацией праздника станет галла-концерт, где будут выступать известные и любимые артисты. Завершится Фестиваль большим праздничным фейерверком.

Подробнее об участии читайте на сайте: www.trezvofest.ru.