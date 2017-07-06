Тольяттинская городская поликлиника №2 улучшит обслуживание пациентов

В Самарской области стартовал проект «Бережливая поликлиника», направленный на улучшение работы учреждений амбулаторного звена. Площадками для реализации пилотного проекта стали два лечебных учреждения – Тольяттинская городская поликлиника № 2 и Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района, сообщает областной минздрав.

Цель проекта – улучшение медицинского обслуживания пациентов в поликлинике за счет создания комфортных условий пребывания, информированности граждан о медицинском обслуживании. Проект позволит оптимизировать работу регистратуры, медицинского персонала, сократить очереди в регистратуре, на исследования, время ожидания на прием к врачу».

Запланирована оптимизация работы медицинских работников в поликлинике, в том числе оптимальное распределение обязанностей врача и медицинской сестры, увеличение времени работы врача с пациентом на приеме и снижение – с медицинской документацией, эффективную организацию условий работы и др.

Проект будет реализован при поддержке специалистов Поволжского банка, которые имеют опыт организации бережливого производства. В дальнейшем новые технологии работы будут внедрены в других учреждениях здравоохранения губернии.

 
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  2. TLT.ru
  3. 06.07.2017 16:35 [118] (0)
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