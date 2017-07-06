В Жигулевске 41-летний безработный украл бесхозную сумку с деньгами и двумя телефонами

В полицию Жигулевска поступило сообщение от 68-летней местной жительницы, которая сообщила, что у нее похищена сумка с двумя сотовыми телефонами и 5 000 рублей. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму более 12 000 рублей.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что женщина оставила сумку на двери подъезда одного из домов по улице Чехова, а когда вернулась за ней, то сумки уже не было. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Злоумышленник был задержан по месту жительства.

Задержанным оказался 41-летний безработный местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину полностью и рассказал, что, проходя мимо подъезда, увидел сумку, рядом никого не было, и он решил ее похитить, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Похищенные сотовые телефоны изъяты и в ближайшее время будут возвращены законной владелице.