В России объявлено о начале школьной реформы, которая уже проходит в Самарской области

Министр образования России Ольга Васильева на заседании комитета Госдумы по образованию и науке анонсировала передачу школ от муниципальных властей региональным. По ее словам, нынешняя система неэффективна и требует перемен, в частности для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе, пишет "Коммерсант".

Ольга Васильева отметила, что муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния.

«Трудно себе представить, что 44 тыс. школ никоим образом Министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону»,— сказала Васильева.

По ее словам, переподчинение позволит привести образовательные программы в разных городах и селах в соответствие с федеральными. Ольга Васильева пояснила, что сейчас муниципальные власти имеют право непосредственного участия в создании образовательных программ. По словам министра, это мешает созданию единого образовательного пространства.

Отметим, что в Самарской области, наряду с Астраханской и Санкт-Петербургом, пилотный проект уже начался. В нашем регионе система образования работает в режиме государственного управления образовательными учреждениями региона с 2001 года.

Вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора региона Дмитрий Овчинников рассказал об опыте Самарской области в переходе к новому порядку управления. Так, в регионе вместо 35 муниципальных органов управления образованием и служб обеспечения (например, методических служб) были созданы 11 межмуниципальных образовательных округов под руководством территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области. Также в каждом округе были сформированы Ресурсные центры в статусе учреждений дополнительного профессионального образования – структуры, обеспечивающие методическую и ресурсную поддержку образовательных организаций, входящих в округ. Муниципальные образовательные учреждения сохранены только в крупных мегаполисах – Самаре и Тольятти. Но и в этих муниципалитетах были созданы территориальные управления областного министерства образования, которые имеют чёткое разделение полномочий с муниципальными органами управления образованием, а также обеспечивают доведение финансовых средств до муниципальных образовательных организаций.

Следующим этапом стал перевод всех муниципальных общеобразовательных организаций в 35-ти из 37-ми муниципалитетов губернии в разряд государственных. Это произошло в 2011 году.

«В результате изменения модели управления образованием в Самарской области была снижена доля расходов на содержание органов управления образованием от бюджета отрасли, на протяжении более чем 10 лет соотношение «педагог/учащийся» в губернии превышает среднероссийские значения. Например, в 2016 году данный показатель составлял: в дошкольном образовании – 12,3 (в РФ – 12,2); в общем образовании – 15,0 (в РФ – 11,6); в системе СПО – 17,2 (в РФ – 9,6), кроме того, аналогичная ситуация увеличилась и наполняемость классов сельских школ. Так, в 2016-2017 учебном году в Самарской области данный показатель был равен – 13,9 (в РФ – 13,3). И самое главное, отмечено улучшение качества образования. Например, снижен разрыв между «лучшими» и «худшими» образовательными учреждениями в условиях общей позитивной динамики образовательных результатов. Это стало возможным, в том числе, в результате перенаправления средств, высвободившихся в результате снижения численности специалистов органов управления образованием, на финансовую поддержку профильных школ, сохраняющуюся до настоящего времени», - отметил вице-губернатор Самарской области.

Кроме того, как подчеркнул Д.Е.Овчинников, реализация перехода имела и несколько других положительных социальных эффектов. Среди них, к примеру, изменение идеологии дорожного строительства – в первую очередь стали ремонтировать и содержать дороги, по которым передвигаются автобусы со школьниками. Речь идёт, в том числе, и о межмуниципальных дорогах, которыми пользуются все жители. Усилило это и конкуренцию среди преподавателей, у которых появилась возможность обмена опытом, что, в конечном счете, позволило Самарской области добиться качественной динамики в профессиональном развитии педагогов. Об этом говорят и достижения губернии в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года России», в котором за последние шесть лет три представителя Самарской области стали победителями, а один – абсолютным победителем.

По итогам обсуждения опыт управления сферой образования в Самарской области признан успешным и рекомендован для его внедрения в масштабах страны.

Реформа начнется с пилотного проекта: 16 регионов уже изъявили желание в нем участвовать. Для распространения реформы по всей стране понадобятся законодательные изменения.