В Тольятти заведующая детсадом получила 2,6 года условно за мошенничество с зарплатами

Прокуратурой Комсомольского района направлено исковое заявление в суд о взыскании с бывшей заведующей детского сада ущерба, причиненного муниципальному бюджету.

Как сообщает прокуратура района, заведующая детсадом №170 «Дружба» осуществляла начисление и выплаты зарплаты лицам, не работающим в вышеуказанном учреждении. Тем самым, она похитила денежные средства и причинила администрации Тольятти материальный ущерб на сумму 148 808,21 руб.

Приговором Комсомольского районного суда женщина за совершение мошенничества с использованием служебного положения осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратурой района подготовлено и направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд исковое заявление о взыскании с бывшей заведующей в пользу администрации Тольятти ущерба в размере 148 808, 21 рублей.

Гражданское дело находится на рассмотрении.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.07.2017 17:24 [148] (0)
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