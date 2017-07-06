Средняя зарплата на АВТОВАЗе в 2016 г. - 28 939 рублей

Среднесписочная численность персонала группы АВТОВАЗ в 2016 г. - 53 976 человек. Из них в тольяттинском ПАО «АВТОВАЗ» - 42 725 человек (в 2015 г. - 50 046 человек). «Текучесть кадров в Обществе составила 3,1%, а текучесть кадров по группе АВТОВАЗ в 2016 году составила 5,3%», - сообщается в годовом отчете АВТОВАЗа.

Средняя зарплата персонала за 2016 г. - 28 939 рублей в месяц (в 2014 г. – 28 271 рублей, в 2015 г. – 29 679 рублей). «Снижение заработной платы 2016 года по сравнению с 2015 годом обусловлено вве дением режима четырехдневной рабочей недели в период с 15 февраля по 15 августа и с 17 октября по 31 декабря». Зарплаты в прошлом году повышались один раз – с 1 июля 2016 г. На 6% для всех категорий рабочих и служащих за исключением высшего руководства.

Снизились в прошлом году и вознаграждения 13 членов правления АВТОВАЗа. Им заплатили 261 млн рублей (в 2015 г. в составе правления было 11 человек, на них потратили 384 млн рублей). Заработная плата членов правления в 2016 г. - 215 млн рублей (в 2015 г. – 326 млн), премии – 25 млн рублей (2015 г. – 32 млн), компенсация расходов – 21 млн рублей (26 млн рублей).

При этом по итогам прошлого года членам правления "не выплачивалось переменное вознаграждение, зависящее от одобренных советом директоров Общества годовых показателей эффективности".

В 2014 г. в правлении АвтоВАЗа было 10 человек, и тогда на их вознаграждение потратили 514,1 млн рублей - на 69% больше чем в 2013 г. (304 млн рублей).