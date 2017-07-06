«ТоАЗ» продолжит инвестировать в экологию и соцпрограммы

По итогам годового собрания акционеров ОАО «Тольяттиазот» бывший председатель совета директоров предприятия Сергей Махлай не вошел в новый состав совета. Однако это никак не отразится на эффективности работы и устойчивом развитии предприятия, заявил в своем интервью генеральный директор ТоАЗа Вячеслав Суслов.

По его словам, решение Сергея Махлая не выдвигать свою кандидатуру в новый состав совета директоров компании вызвало сожаление на ТоАЗе, так как именно под его руководством завод показывал весомые результаты: на предприятии приступили к обновлению, реализации новых проектов, в том числе и по экологии, занялись масштабной модернизацией. При этом в компании понимают, что действия экс-председателя совета директоров были необходимым шагом для снижения остроты многолетнего корпоративного конфликта.

Однако ни сложные отношения с миноритариями, ни крайне непростой для всех игроков российского сектора минеральных удобрений 2016 год, по итогам которого выручка ТоАЗа сократилась на 30%, не помешает предприятию развиваться и находить новые факторы стабилизации своей работы. Так, завод планирует нарастить объем выпуска карбамида и аммиака за счет ввода новых мощностей.

«Наша долгосрочная программа – важный фактор стабилизации в период спада и в то же время устойчивый фундамент для роста, - сказал Вячеслав Суслов. - Модернизация и перевооружение агрегатов позволяют нам преодолевать рыночный спад и подготовиться к динамике рынка. Все производственные объекты выходят на штатные капремонты в плановом режиме. Сейчас наш вектор направлен полностью на развитие основных мощностей. Увеличение производства карбамида – стратегическая задача, которая поможет ТоАЗу снизить логистическую зависимость от аммиакопровода и, в том числе, увеличить долю рынка. По аммиаку – мы продолжаем работать над проектом уникальной для российской химической отрасли технологии компании KBR. Установка даст нам дополнительно 500 тыс. тонн аммиака в год, кроме того это очень эффективное решение как в производственном, так и расходном и экологическом отношении».

Сама программа модернизации, рассчитанная до 2021 года, позволит на 30% увеличить мощности по производству аммиака. Предприятие полностью уверено в эффективности и долгосрочности инвестиционной программы, и в 2017 году вложит в модернизацию и капремонты 6,7 млрд рублей.

«Инвестиционная программа ТОАЗа последовательно реализуется в полном соответствии с планами, составленными советом директоров, - подчеркнул Суслов. - Это один из ключевых приоритетов нашей работы, и мы неукоснительно его соблюдаем. Объем средств, направленных на капремонты и модернизацию, в 2017 году даже вырос по сравнению с предыдущим годом, как и было запланировано. Мы также должны в этом году приступить к строительству третьего агрегата карбамида. На следующие годы запланирован существенный рост инвестиций уже в новое строительство, т.к. и проект строительства агрегата карбамида и проект повышения мощности агрегатов аммиака войдут в основную фазу реализации. В целом до 2022 года инвестиционная программа ТоАЗа составит более 80 млрд рублей».

Благодаря эффективной работе всех подразделения завода Тольяттиазоту удалось компенсировать воздействие таких негативных факторов, как падение цен на продукцию в среднем вдвое, и увеличение расходов на транспортировку по территории Украины. В результате «Тольяттиазот» сохранил общий объем реализации, который в 2016 году составил 3,4 млн тонн аммиака и карбамида. ТоАЗу пришлось отказаться от некоторых непрофильных производств, реструктурировать штатную структуру, но при этом компания не стала сокращать социальные расходы и реализацию инвестиционной программы, направив на модернизацию предприятия более 6 млрд рублей.

В корпорации ожидают, что уже в текущем году заводу удастся пересечь рубеж в 3 млн тонн аммиака. Значительный рост прогнозируется по карбамиду, по которому за два года провели капитальный ремонт первого и второго агрегатов. А завершение строительства комплекса по перевалке аммиака и карбамида в порту «Тамань», несомненно, позитивно скажется на логистике и затратах завода.

Коснувшись темы изменения численности персонала «Тольяттиазота», Вячеслав Суслов отметил, что весь прошедший год был посвящен адаптации предприятия к изменившимся экономическим условиям. Процесс затронул и штатную структуру. Для сохранения высокой эффективности и производительности на заводе провели внутреннюю реструктуризацию, в результате численность сотрудников сократилась на 11%. Однако большая часть сокращений была связана с выходом на пенсию непроизводственного персонала. С непрофильных производств большинство работников перевели в другие цеха, предварительно переобучив или повысив их квалификацию. В 2017 году предприятие продолжает работу по оптимизации численности и повышению эффективности, но параллельно проводит набор по отдельным специальностям на основное производство.

При этом никаких сокращений затрат на социальную сферу предприятие не планирует.

«Несмотря на непростой финансовый год, мы сохранили приверженность высоким социальным стандартам, которые стабильно называют лучшими условиями труда в регионе. Уровень зарплат в целом остался на уровне прошлого года. Средний показатель по Тольятти мы превышаем на 30%. В прошлом году стартовала программа ДМС в дополнение к собственной медицинской системе. Сейчас готовим новый коллективный договор, который вступит в силу уже в этом году. Я уже неоднократно подчеркивал, повторю еще раз – сокращения затрат на социальную сферу на ТоАЗе не будет!», - заверил топ-менеджер.