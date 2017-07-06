Самарским компаниям помогут изобретать

На шестом съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в состав Центрального совета вошел Сергей Афанасьев - начальник отдела по разработке и защите объектов интеллектуальной собственности ПАО «Тольяттиазот». Эта победа нашего земляка обещает заметным образом сказаться на эффективности работы многих самарских предприятий.

Всероссийское признание пришло к Сергею Васильевичу не сразу. Уже много лет доктор технических наук, профессор Афанасьев возглавляет на ТоАЗе отдел разработки новых технологий, в последние годы занимающийся также защитой интеллектуальной собственности. Два года назад его работа была отмечена двумя золотыми, серебряной и бронзовой медалями сразу за четыре патента на XVIII международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2015». В следующем году за успешную научно-исследовательскую деятельность Сергей Афанасьев был награжден Губернской премией в области науки и техники, а в текущем году комплексные решения, предложенные тольяттинским ученым вместе с другими специалистами ТоАЗа, принесли предприятию и разработчикам три золотых и одну серебряную медаль.

Войдя в состав ЦС ВОИР, профессор Афанасьев намерен расширить сферу своей деятельности.

- Исследования - один из приоритетов ТоАЗа, благодаря чему растет уровень эффективности производства предприятия. Важно, однако, чтобы это направление стало приоритетом и для других предприятий, получало большую поддержку региональных и федеральных властей. Надеюсь, что мое участие в работе Совета позволит теснее сотрудничать представителям производств, фундаментальной и вузовской науки и органов власти, - заявил он, признавшись, что занимается исследовательской и рационализаторской работой на протяжении всей жизни.

Стоит отметить, что «Тольяттиазот» активно использует в работе новейшие разработки своих специалистов. Предприятие оформило свыше 100 патентов, успешно внедрив в производство значительную их часть. В результате был получен экономический эффект, превышающий миллиард рублей.

Особым предметом гордости коллектива является экологическая безопасность. В 2016 году, например, ТоАЗу удалось снизить выбросы в атмосферу до 6622,5 тонн, потратив на модернизацию системы защиты окружающей среды 226 млн рублей. Забота об экологии региона постоянно находится в центре внимания руководства комбината, который в последнее время не только успешно снизил объем выбросов, но и уменьшил потребление природных ресурсов.