В Тольятти грабитель не успел отнести в ломбард отобранный у ребенка телефон

29 июня в отдел полиции поступило обращение от 47-летнего тольяттинца, который рассказал, что в отношении его несовершеннолетнего сына на улице Комзина совершено противоправное деяние.

Полицейские установили, что к потерпевшему подошел молодой человек и, применив физическую силу, открыто похитил сотовый телефон стоимостью 5 000 рублей и скрылся с места происшествия.

Потерпевший подробно описал нападавшего, оперативный дежурный направил ориентировку на подозреваемого всем наружным службам полиции. Недалеко от места совершения преступления экипаж ППСП УМВД России по г. Тольятти заметил мужчину, по описанию похожего на разыскиваемого. Гражданин в этот момент заходил в ломбард. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и в присутствии понятых изъяли у него похищенный телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанный, ранее неоднократно судимый местный житель 1978 года рождения, в содеянном признался и сообщил, что причиной его проступка стала нехватка денег. По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Телефон возвращен владельцу. Ведется следствие.