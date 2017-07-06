Пятеро тольяттинок принимают участие в тренировках молодежной гандбольной сборной России

В Звенигороде сегодня начался УТС молодежной сборной России (девушки 1998 г.р. и моложе), участницами которого являются пятеро тольяттинок – Екатерина Кудрявцева, Елена Михайличенко, Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева, сообщает пресс-служба гадбольного клуба "Лада".

В Подмосковье подопечные Вячеслава Кириленко будут тренироваться до 13 июля, после чего отправятся на традиционный международный турнир «Tournoi Corine Chabannes» во французский город Апт региона Прованс. Там эта команда проведет две встречи – 14 июля с испанками и 15 июля против местных сверстниц.

Российская «молодежка» готовится к участию в чемпионате Европы среди девушек не старше 19 лет, который с 27 июля по 6 августа будет принимать словенский город Целе. Участие в нем Кудрявцевой, которая к сентябрю рассчитывает полностью восстановиться после тяжелой травмы колена, не планируется. Она едет на сбор для прохождения углубленного медицинского обследования.