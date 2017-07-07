Дарья Касаткина за 55 минут проиграла матч второго круга на Уимблдоне

В Лондоне продолжаются матчи теннисного турнира серии «Большого шлема» Уимблдон.

Тольяттинка Дарья Касаткина во втором круге соревнований встречалась с Аннет Контавейт из Эстонии. К сожалению, Даша не смогла найти аргументов в поединке против 38-й ракетки мира и уступила в двух сетах - 3:6; 2:6.

Касаткина не реализовала единственный брейк-пойнт, проиграла 3 гейма на своей подаче, исполнила 1 эйс и допустила 5 двойных ошибок, а её оппонентка 7 раз подала навылет и обошлась без двойных. Матч продолжался менее часа - 55 минут.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 07.07.2017 07:03 [122] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus