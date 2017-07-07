На Ленинском проспекте водитель «Пежо» устроила аварию с 4 автомобилями (фото)

Вечером 6 июня на Ленинском проспекте произошла авария с 4 автомобилями.
По словам очевидцев, «Пежо» двигался от Московского проспекта к улице Революционной. За рулем находилась 44-летняя женщина. Иномарка на приличной скорости врезалась в «Ниссан Кашкай», который стоял на обочине, тот толкнул «Приору», в она уже «Опель», передает паблик «Происшествия Тольятти».
Машины получили различные механические повреждения. В «Пежо» сработали подушки безопасности. Медики госпитализировали женщину-водителя в ГБ 5. Диагноз уточняется. По информации очевидцев, водитель была трезвая.
Сотрудники ГАИ выясняют все подробности аварии.
Фото: «Происшествия Тольятти».