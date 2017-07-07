В Тольятти прошло рабочее совещание с министром культуры региона

В Тольятти прошло выездное рабочее совещание с министром культуры Самарской области Сергеем Филипповым.

На встрече присутствовали руководители органов управления в области культуры муниципальных образований Самарской области. От городской администрации в совещании приняли участие заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова и руководитель департамента культуры Наталья Тонковидова, сообщает пресс-центр горадминистрации.

В рамках встречи рассмотрели вопросы проведения в 2017 году независимой оценки качества предоставляемых услуг в сферы культуры, выездного мониторинга изменений в социальной отрасли, направленных на повышение эффективности культурных мероприятий Самарской области, организацию V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».