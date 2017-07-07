В Тольятти на улице Громовой 52-летний водитель пойман пьяным и без прав

Во время несения службы на улице Громовой, инспекторы ДПС остановили за нарушение Lada Granta, за рулем которой был 52-летний местный житель.

При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила - автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и на полтора года лишен права управления транспортным средством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Накануне в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.